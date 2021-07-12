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Минэнерго: Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
Источник материала: ОНТ
Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети автоматической защитой генератора днем 12 июля,
Причины отключения электрогенератора выясняются. После того, как их устранят, энергоблок будет включен в работу.
ФОТО: БЕЛТА
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Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети автоматической защитой генератора днем 12 июля, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. Причины отключения...
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