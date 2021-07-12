Минэнерго: Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети

Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети автоматической защитой генератора днем 12 июля, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Причины отключения электрогенератора выясняются. После того, как их устранят, энергоблок будет включен в работу.

ФОТО: БЕЛТА





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