|
Вот что произойдет с телом, если висеть на турнике каждый день одну минуту
Источник материала: ОНТ
Полезно ли висеть на турнике? Об этом РИА «Новости»
Он отметил, что это упражнение стоит делать людям с сидячей работой, а также для растяжения «натруженных» мышц после тренировки в спортзале.
ФОТО:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полезно ли висеть на турнике? Об этом РИА «Новости» рассказал тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин. Он отметил, что это упражнение стоит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)