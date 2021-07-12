Вот что произойдет с телом, если висеть на турнике каждый день одну минуту

Источник материала: ОНТ

Полезно ли висеть на турнике? Об этом РИА «Новости» рассказал тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин.

Он отметил, что это упражнение стоит делать людям с сидячей работой, а также для растяжения «натруженных» мышц после тренировки в спортзале.

ФОТО: depositphotos

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