«Вероника, спасайтесь, баба Галя нас опять спалила». Одинокая пенсионерка чуть не сожгла весь дом!

Источник материала: ОНТ

Соседские взаимоотношения могут быть добрыми, долгими и надёжными. А могут, наоборот, нести разрушение, вред и опасность. Тем более, если среди соседей оказываются одинокие, замкнутые и зачастую не отдающие отчёт своим действиям жильцы. Наша следующая история расскажет как раз про такое соседство: пожилая женщина разжигала огонь прямо в квартире, не соблюдала правила эксплуатации котельного оборудования, блокировала двери и таки довела до беды.

Агрогородок Зачистье. Ранним утром жителей всего дома разбудит запах гари и крик соседки.

Перепуганная женщина увидит клубы дыма и вызовет спасателей.

Когда пройдут первые секунды шока, женщина вспомнит: ключи! У неё есть запасные ключи от квартиры пожилой соседки. Как раз на случай подобных ЧП. Дверь сразу же открыли.

Соседи попытаются помочь пожилой соседке, но все усилия окажутся тщетными. Спасатели потушат возгорание, но даже они не смогут вернуть пенсионерку к жизни.

Большей трагедии удалось избежать только благодаря закрытым окнам. Одинокая женщина (ни семьи, ни детей) вела такой же затворнический образ жизни. И уже не впервой подвергала опасности весь дом. Причина огненной трагедии выясняется.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram