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Что грозит выпускнику, который не явился на место распределения? Отвечает адвокат

12.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что грозит выпускнику, который не явился на место распределения? Отвечает адвокат

Профессия как призвание. Если повезет сделать правильный выбор, то вы не проработаете и дня. Поэтому подходите к вопросу ответственно. Абитуриентов это тем более касается. Согласно Кодексу об образовании, все выпускники дневной бюджетной формы обучения подлежат распределению. Обычно оно проходит за два месяца до окончания учебы, то есть примерно в апреле уже известно точное место будущей отработки. Ну, а само направление на работу вручают выпускнику вместе с дипломом. Окончательное решение о распределении принимается на заседании комиссии в присутствии выпускника. Игнорировать эту встречу не стоит. 

 Что грозит выпускнику, который не явился на место распределения? На этот и другие вопросы отвечает адвокат. 

Подробнее - в видеоинформации. 


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Профессия как призвание. Если повезет сделать правильный выбор, то вы не проработаете и дня. Поэтому подходите к вопросу ответственно. Абитуриентов это тем более...
 
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