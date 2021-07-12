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История любви сироты и музыканта. Он годами её на руках носил, а потом вдруг взял нож и убил

12.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

История любви сироты и музыканта. Он годами её на руках носил, а потом вдруг взял нож и убил

История любви сироты и музыканта. В которой смешались и трогательная романтика, и безумная любовь, и яростная ревность, и страшная ненависть. Он годами её на руках носил, а потом вдруг взял нож и убил. Но. Была ли причина? Любовная трагедия из первых уст в эксклюзивном материале программы «Тревожная кнопка».

Агрогородок Ляды. В этом доме проживала влюбленная пара. 56-летний вдовец и 42-летняя сирота. Сначала он долго ухаживал. И всё-таки покорил её сердце. Потом даже забрал возлюбленную из дома инвалидов к себе домой. И создал для неё все условия. 

Но однажды любовь перерастет в ненависть. С руками по локоть в крови «Ромео» постучит в окно к соседу. Мужчина выбежит во двор. И на земле увидит женщину. Перепуганный сосед сразу же вызовет милицию и скорую. А бывший романтик, ещё даже не осознавая, что натворил, сидел возле неё, сидел и кричал: «Она еще живая».

Но потом вдруг пришло понимание, и мужчину накрыла волна паники. Соседи до сих пор с ужасом вспоминают подробности того страшного дня.  

Такого зверства от всегда спокойного и неприметного сторожа не ожидал никто. Ну, ревновал. Ну, выпивал иногда. Но чтобы схватиться за нож? Или всё-таки были причины?

История их любви началась ещё 3 года назад. Он подрабатывал музыкантом в том самом доме инвалидов, где и жила женщина. Полтора года он покорял её сердце.. А потом воткнул в него нож.

Червенским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение по этой же статье.

Теперь ревнивому романтику-убийце грозит до 25 лет лишения свободы. 

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История любви сироты и музыканта. В которой смешались и трогательная романтика, и безумная любовь, и яростная ревность, и страшная ненависть. Он годами её на руках...
 
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