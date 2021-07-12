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Какие боли указывают на инфаркт?

12.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие боли указывают на инфаркт?

О сердечном приступе свидетельствуют боли в груди определенного характера, сообщается на сайте British Heart Foundation.

Специалисты отмечают, что следует сразу же обратиться к врачу, если боль в груди появилась внезапно и усиливается, если она распространяется на спину, шею, руки, челюсть. Также нужно обратиться за медпомощью, когда вместе с болью появилась одышка. 

Если боль в груди не соответствует указанной, то она может быть признаком стенокардии, мышечного перенапряжения или несварения желудка. 

Среди других симптомов инфаркта – потливость, головокружение, сильный кашель или хрипы из-за скопления в легких жидкости. 

ФОТО: depositphotos

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О сердечном приступе свидетельствуют боли в груди определенного характера, сообщается на сайте British Heart Foundation. Специалисты отмечают, что следует сразу же...
 
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