|
Какие боли указывают на инфаркт?
Источник материала: ОНТ
О сердечном приступе свидетельствуют боли в груди определенного характера,
Специалисты отмечают, что следует сразу же обратиться к врачу, если боль в груди появилась внезапно и усиливается, если она распространяется на спину, шею, руки, челюсть. Также нужно обратиться за медпомощью, когда вместе с болью появилась одышка.
Если боль в груди не соответствует указанной, то она может быть признаком стенокардии, мышечного перенапряжения или несварения желудка.
Среди других симптомов инфаркта – потливость, головокружение, сильный кашель или хрипы из-за скопления в легких жидкости.
ФОТО: depositphotos
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О сердечном приступе свидетельствуют боли в груди определенного характера, сообщается на сайте British Heart Foundation. Специалисты отмечают, что следует сразу же...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)