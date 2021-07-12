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«Милуоки» переиграли «Финикс» в Национальной баскетбольной лиге
Источник материала: ОНТ
Сезон в Национальной баскетбольной лиге близок к завершению. Накануне прошел третий матч финальной серии.
«Милуоки» с отрывом в 20 очков переиграли «Финикс» – 120:100. Самым результативным игроком встречи стал игрок «Милуоки» Яннис Адетокунбо (у него 41 очко и 13 подборов).
Следующий матч команды проведут 15 июля. Финальная серия продолжится до 4-х побед одной из команды. Пока счет 2:1 в пользу «Финикса».
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Сезон в Национальной баскетбольной лиге близок к завершению. Накануне прошел третий матч финальной серии. «Милуоки» с отрывом в 20 очков переиграли «Финикс» –...
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