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Итальянские футболисты вернулись на родину с Кубком Анри Делоне
Источник материала: ОНТ
Утром 12 июля Кубок Анри Делоне вместе с победителями Евро прилетел в Италию.
В аэропорту новых чемпионов встречали тысячи болельщиков, которые после победы своей сборной не спали всю ночь. Первыми к фанатам вышли главный тренер Роберто Манчини и капитан команды Джорджо Кьеллини.
Футболисты и тренеры искренне благодарили всех болельщиков, которые поддерживали команду и верили в нее до конца (отметим, что на «Уэмбли» смогли попасть лишь 7,5 тысячи итальянских фанатов против 55 тысяч английских).
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Утром 12 июля Кубок Анри Делоне вместе с победителями Евро прилетел в Италию. В аэропорту новых чемпионов встречали тысячи болельщиков, которые после победы своей...
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