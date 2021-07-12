Итальянские футболисты вернулись на родину с Кубком Анри Делоне

Источник материала: ОНТ

Утром 12 июля Кубок Анри Делоне вместе с победителями Евро прилетел в Италию.

В аэропорту новых чемпионов встречали тысячи болельщиков, которые после победы своей сборной не спали всю ночь. Первыми к фанатам вышли главный тренер Роберто Манчини и капитан команды Джорджо Кьеллини.

Футболисты и тренеры искренне благодарили всех болельщиков, которые поддерживали команду и верили в нее до конца (отметим, что на «Уэмбли» смогли попасть лишь 7,5 тысячи итальянских фанатов против 55 тысяч английских).

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