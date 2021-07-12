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Профессиональные суеверия и приметы. А вы слышали о таких?
Источник материала: ОНТ
Любимая работа для многих – это не только выполнение трудовых обязанностей, но и целая копилка суеверий. Наверняка вы слышали, что летчики, пожарные, стюардессы и подводники – люди, которые подвергаются ежедневному риску – вместо «последний» всегда говорят «крайний». И не только они! Вообще, примет у каждой специальности много. И порой они заставляют удивляться.
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Любимая работа для многих – это не только выполнение трудовых обязанностей, но и целая копилка суеверий. Наверняка вы слышали, что летчики, пожарные, стюардессы и...
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