Итальянские эксперты и политологи высказались против давления на Беларусь

Источник материала: ОНТ

Италия против давления на Беларусь, против двойных стандартов в международной политике и за равноправный межгосударственный диалог.





Такие призывы к европейским политикам прозвучали во время конференции в Риме.

Доклады итальянских экспертов и политических деятелей посвящены анализу геополитических и исторических аспектов ситуации вокруг Беларуси. По мнению участников встречи, на которой были не только итальянские политики, но и представители общественных движений, какой бы острой и противоречивой ни была политическая дискуссия внутри белорусского общества, это должно оставаться внутренним делом народа и государства.

На встречу пригласили и белорусских дипломатов, которые напомнили, в том числе, и о геополитической подоплеке протестов в Беларуси и в очередной раз заявили о недопустимости внешнего вмешательства в дела суверенного государства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram