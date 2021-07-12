В Минске провели серию уникальных операций, один из пациентов – 11-летний мальчик

Источник материала: ОНТ

Минске провели серию уникальных операций, один из пациентов – 11-летний мальчик" class="one-news__figure-img">

Опыт и золотые руки врачей. В Минске провели серию уникальных операций. Одна – мальчику, которому 11 лет.





В семь лет у него обнаружили аневризму аорты, которая затронула и брюшную, и грудную полости. Это когда сосуд слишком растянут и очень тонкий – может лопнуть в любой момент. Болезнь могла привести к кровоизлиянию и гибели. Подобные патологии характерны только для людей старше 50-ти. Детские органы и сосуды гораздо меньше, поэтому реконструировать аорту казалось практически невозможным. И даже спеццентры в США и Европе не решились браться за маленького пациента. После жестких ограничений из-за пандемии на помощь приехал известный в мире сердечно-сосудистый хирург, профессор, который работает в Греции, Турции и Швейцарии.

Специалисты говорят, что биологический протез, которым заменили часть аорты, работает. Мальчик постепенно восстанавливается. Другой пациентке, 15-летней Диане, также провели сложную операцию.

Через неделю девочка сможет жить, как другие подростки – без ограничений. Диана всерьез увлекается пением и теперь сможет добавить к нему и танцы. Профессор Калангос уже второй раз в Минске. За 4 дня он помог провести 5 сложных операций.

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