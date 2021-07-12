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45 абитуриентов сдали ЦТ по физике на 100 баллов

12.07.2021 16:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Результаты централизованного тестирования по физике и истории Беларуси уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.

В этом году 100 баллов по физике набрали 45 человек из 16 990, пришедших на тестирование. Это в 15 раз больше, чем прошлом году – на ЦТ-2020 только 3 абитуриента набрали на тестировании 100 баллов.

По истории Беларуси сотню набрали 14 человек. В прошлом году стобалльниками стали 19 абитуриентов.

 
 
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Результаты централизованного тестирования по физике и истории Беларуси уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.
 
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