Сколько можно заработать на двух работах с маленькими зарплатами

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Уже больше 10 лет Сергей Иванович работает сразу в двух местах. До этого почти столько же был предпринимателем. Еще раньше успел попробовать себя слесарем, мастером, строителем, съездить на заработки, посидеть на конторской должности и понять, что это не его. Правда, расставание с бизнесом было скорее вынужденным, но теперь Сергей думает, что так все равно случилось бы — мелкому бизнесу с каждым годом все труднее.

Официальная работа Андрей Ивановича — охранник в госорганизации. Работает по сменам, обычная схема: день, ночь, отсыпной, выходной. В свободное от охраны госсобственности время торгует как наемный продавец у частника.

Как долго проработать в охране?

По словам Сергея Ивановича выходит, что в работе простого охранника, обычного «сидельца на проходной», есть масса незаметных, но сложных моментов.

Самое первое и естественное — на службе никогда нельзя полностью расслабляться. Конечно, не граница, но постоянное ожидание какой-то нештатной ситуации присутствует.

Днем на проходной – главный риск свои же работники и посетители. Кто-то умудряется крепко выпить за два часа до конца смены. Не заметить такого товарища — расстаться с работой, если его потом встретит кто-то из руководства, заметить — риск нажить кровного врага и недоброжелателей из его круга. Кто-то убегает раньше, а начальство в очередной раз строго указало брать всех на карандаш. Тоже дилемма: про кого потом не спросят, а кого — заметят.

А еще на место в охране всегда есть желающие, пусть зарплата невелика. Есть военные (еще чаще — милицейские) пенсионеры, кто-то боится стать тунеядцем, а кто-то желает устроить в охрану родственника-бездельника.

На своем месте Сергей Иванович уже «пережил» пятерых начальников. Лавирует в рабочих отношениях так, чтобы не ругаться ни с начальством, ни с коллегами. Например, ему никак нельзя, чтобы его перевели в дневные смены — не сможет выйти на свою вторую работу. Ведь на этой он получает всего около 500 рублей.

Продавец без тренингов и книг по продажам







Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Myfin.by

Сергей Иванович торгует автотоварами, запчастями и т.п. Здесь у него сразу три преимущества:

он торговал этим еще в бытность предпринимателем и хорошо разбирается в теме;

есть свой круг доверяющих ему клиентов;

продавцу-мужчине средних лет покупатели этих товаров доверяют больше, чем другим.

Последний момент важен потому, что масса любителей довести свой корч до ума — такие же, мужчины средних лет, а молодой продавец для них будет не таким авторитетом.

Наш герой уверен, что быть хорошим продавцом быть сложнее, чем образцовым охранником. Тут мало дисциплины, нужен хоть какой-то талант и крепкие нервы. Сергей Иванович практик, тренинги для продажников не посещает, книжек об это не читает. Но свой взгляд на профессию имеет:

считает, что тот, кто общается через силу, нормально продавать не будет даже если разбирается в предмете;

знание своего товара тоже обязательно. Иногда Сергей Иванович не рекомендует некоторым клиентам определенные покупки: детали, которые не каждый правильно поставит или то, чем надо уметь пользоваться. Не купивший клиент – меньшая проблема, чем пришедший по гарантии;

не стоит браться за торговлю без крепких нервов: сейчас не советское время, продавцов в избытке, покупатели поверили, что «клиент всегда прав». В результате хамов и желающих покачать права много. А ругаться нежелательно, на одном скандальном клиенте потеряешь больше, чем заработаешь на пяти нормальных.

Сергей Иванович стоит у прилавка только три раза в неделю. Потому зарплата у него иногда те же 500 руб., что и в охране, в хороший месяц выходило заметно больше, только последние месяцы отнюдь не хорошие.

Но есть еще один важный момент: у Сергея Ивановича оставались некоторые остатки от своего прошлого бизнеса, и он договорился с хозяином их распродать. На этом можно получить еще примерно 300 рублей в месяц. И вот из-за этого он не требует повышения зарплаты так настойчиво, как сделал бы это другой продавец.

А может, найти одну работу с большой зарплатой?

Вот здесь Сергей Иванович показывает себя не просто удачливым практиком, но опытным маркетологом.

Говорит, что если у мелкого предпринимателя в торговле дела идут хорошо, то рано или поздно рядом появится конкурент. Условно говоря, выручку придется делить на двоих, а постоянные расходы останутся. Потом начинается ценовая война, тогда прибыли вообще не увидишь. Часто вообще никто не выигрывает, но закрываются оба при очередном кризисе, потому что у обоих уже нет запаса прочности: денег нет, повысить цену нельзя. На автотоварах сейчас вообще особо не накрутишь.

Наемному работнику с хорошей зарплатой тоже трудно. На такую должность на госпредприятии будет слишком много желающих. Кто-то начнет проталкивать своих, могут не продлить контракт. Хороший заработок в частой фирме может стать проблемой, если найдут работника, который будет готов работать подешевле.

Потому Сергей Иванович одну работу с хорошей зарплатой давно не ищет. Считает, и возраст не тот, чтобы резко менять сферу. А главное – предложение труда и зарплаты в его городе совсем не столичные, на зарплату в 800 руб. и выше желающих более чем достаточно.

На своих нынешних местах Сергей Иванович серьезных конкурентов не ждет. В охране его знают как человека дисциплинированного и неконфликтного. Как продавец он выгоден сочетанием опыта и заработка.