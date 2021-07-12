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МИД: если они вводят санкции против Беларуси, мы вынуждены изыскивать дополнительные средства

12.07.2021 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Основной целью попыток дестабилизации в Беларуси была Россия. Таким мнением поделился Владимир Макей, отвечая на вопрос журналиста во время большого интервью российскому телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затрагивалась и тема отношений с соседними странами, в том числе Украиной. Владимир Макей прокомментировал недавнее поручение Александра Лукашенко о перекрытии границы с южным соседом. Министр подчеркнул, что речь идет о предотвращении незаконного трафика и проникновения на нашу территорию преступных групп. Для обычных граждан, в том числе туристов, границы остаются открытыми. Дипломат также дал свою оценку ситуации, которая в наше время разворачивается на литовской границе. В миграционном кризисе, к слову, некоторые страны уже успели обвинить Беларусь.

МИД: если они вводят санкции против Беларуси, мы вынуждены изыскивать дополнительные средства

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Если они прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, если они вводят санкции против Беларуси, даже отраслевые санкции, чего раньше никогда не было, и это, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, чтобы заместить вот эти убывающие финансы и продолжить реализовывать проекты, которые выгодны для общества и государства.

Владимир Макей также подчеркнул: принцип многовекторности остается для Беларуси актуальным, даже несмотря на непростые отношения с некоторыми из партнеров. Сейчас наша страна поддерживает торговые связи со 170 государствами мира. Главная задача – прийти к сбалансированным отношениям по всем направлениям.

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Новости Беларуси. Основной целью попыток дестабилизации в Беларуси была Россия. Таким мнением поделился Владимир Макей, отвечая на вопрос журналиста во время...
 
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