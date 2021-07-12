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Владимир Макей: сегодня цель даже не Беларусь, цель – Россия. Потому что она превращается в мощную мировую державу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Основной целью попыток дестабилизации в Беларуси была Россия. Таким мнением поделился Владимир Макей, отвечая на вопрос журналиста во время большого интервью российскому телеканалу RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом наша страна стала своеобразным плацдармом для отработки революционных технологий. Беларусь и дальше намерена принимать все меры, чтобы предотвратить такого рода попытки.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
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Владимир Макей: сегодня цель даже не Беларусь, цель – Россия. Потому что она превращается в мощную мировую державу
Новости Беларуси. Основной целью попыток дестабилизации в Беларуси была Россия. Таким мнением поделился Владимир Макей, отвечая на вопрос журналиста во время...
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