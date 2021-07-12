ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Молдавия хочет остановить реэкспорт запрещенной еды в Россию

12.07.2021 17:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Молдавия должна решить проблему реэкспорта европейских товаров в Россию через свою территорию.

Об этом заявил в лидер победившей на досрочных выборах в парламент Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу, комментируя отношения между двумя странами, передает ТАСС.

«Мы знаем, какие проблемы мы должны решить, если говорить о проблеме, феномене реэкспорта, потому что, скажем так, это наше домашнее задание и борьба с коррупцией и всеми органами, которые занимаются сертификацией товаров», - сказал Гросу.

Он отметил «большую важность» экономических отношений с РФ. «Мы хотим иметь конкретные и корректные торговые отношения. Если возникают вопросы по поводу качества или стандартов - это предмет для обсуждения, для поправок. <…> Выстраивать нормальные и прагматичные отношения с Российской Федерацией - этого мы желаем и всегда желали, и готовы к сотрудничеству», - заключил лидер партии, которая поддерживает президента страны Майю Санду.

В воскресенье в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. Согласно предварительным данным Центризбиркома, в парламент проходят проевропейская ПДС с результатом в 52%, Избирательный блок коммунистов и социалистов (27,2%), а также Партия Шор (5,7%). После распределения мандатов ПДС может получить больше 60 мест из 101 в парламенте. Остальные два десятка политических формирований не смогли преодолеть избирательный порог.

Результаты выборов должен подтвердить Конституционный суд страны. Парламент Молдавии избирается на 4 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молдавия должна решить проблему реэкспорта европейских товаров в Россию через свою территорию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кандрусевіч: «Мы не можам заставацца маўклівымi сведкамі граху і несправядлівасці»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by