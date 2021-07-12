Молдавия хочет остановить реэкспорт запрещенной еды в Россию

Источник материала: АФН

Молдавия должна решить проблему реэкспорта европейских товаров в Россию через свою территорию.

Об этом заявил в лидер победившей на досрочных выборах в парламент Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу, комментируя отношения между двумя странами, передает ТАСС.

«Мы знаем, какие проблемы мы должны решить, если говорить о проблеме, феномене реэкспорта, потому что, скажем так, это наше домашнее задание и борьба с коррупцией и всеми органами, которые занимаются сертификацией товаров», - сказал Гросу.

Он отметил «большую важность» экономических отношений с РФ. «Мы хотим иметь конкретные и корректные торговые отношения. Если возникают вопросы по поводу качества или стандартов - это предмет для обсуждения, для поправок. <…> Выстраивать нормальные и прагматичные отношения с Российской Федерацией - этого мы желаем и всегда желали, и готовы к сотрудничеству», - заключил лидер партии, которая поддерживает президента страны Майю Санду.

В воскресенье в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. Согласно предварительным данным Центризбиркома, в парламент проходят проевропейская ПДС с результатом в 52%, Избирательный блок коммунистов и социалистов (27,2%), а также Партия Шор (5,7%). После распределения мандатов ПДС может получить больше 60 мест из 101 в парламенте. Остальные два десятка политических формирований не смогли преодолеть избирательный порог.

Результаты выборов должен подтвердить Конституционный суд страны. Парламент Молдавии избирается на 4 года.