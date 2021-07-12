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Смоленская таможня арестовала крупную партию сигаретной контрабанды из Беларуси
Источник материала: АФН
Около 700 тыс. пачек сигарет задержали таможенники в рамках работы мобильных групп в Краснинском районе Смоленской области.
Табачную продукцию без специальных российских акцизных марок перевозили в грузовике под видом овсяного печенья, произведенного в Беларуси, сообщает пресс-служба ФТС.
Отправителем товара значилась фирма, зарегистрированная в городе Минск, получателем – смоленская фирма, а место разгрузки – Москва.
В ходе проведенного смоленскими таможенниками осмотра было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находятся коробки с табачной продукцией без специальных российских акцизных марок, документов на транспортировку сигарет водитель не представил. Автомобиль с грузом задержали и поместили на склад для досмотра.
Кроме этого, таможенники выявили, что транспортное средство двигалось с подложным государственным регистрационным знаком на тягаче.
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Около 700 тыс. пачек сигарет задержали таможенники в рамках работы мобильных групп в Краснинском районе Смоленской области.
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