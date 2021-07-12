ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью

12.07.2021 17:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пять спасенных жизней. В РНПЦ детской хирургии прооперировали детей со сложнейшими врожденными пороками сердца и сосудов. В том числе с редчайшей патологией – торакоабдоминальной аневризмой брюшной аорты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью

Такое заболевание встречается у взрослых, а вот у ребенка – впервые в мировой практике. 11-летний мальчик перенес инфекцию, которая и вызвала редчайшую патологию. Но белорусским медикам удалось, кажется, невозможное. Хирургические вмешательства прошли при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира.

В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью

Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:
У меня есть гуманитарный фонд, который расположен в 25 развивающихся странах по всему миру, где мы занимаемся подобными вещами. Но теперь я старею и немного сокращаю количество поездок, а также в условиях пандемии я выбрал исключительно центр доктора Дроздовского, чтобы сделать его референтным центром по комплексной хирургии.

В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Мы столкнулись с одним редчайшим случаем – торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты у ребенка. Аневризма, которая затрагивает и грудную, и брюшную стенки. Мы наблюдаем ребенка уже четыре года. Полтора года назад мы консультировались с профессором, планировали оперировать ребенка. Наконец-то мы эту операцию сделали, она прошла вчера. Операция тяжелейшая, очень сложная технически, очень сложная в ведении пациента, с возможными осложнениями. Однако операция прошла успешно. Ребенок поправляется. Мы надеемся, что у него все будет в порядке.

В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью

Пациент чувствует себя удовлетворительно. Теперь у подростка впереди реабилитация. Врачи делают все, чтобы в ближайшее время мальчик зажил полноценной жизнью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пять спасенных жизней. В РНПЦ детской хирургии прооперировали детей со сложнейшими врожденными пороками сердца и сосудов. В том числе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кандрусевіч: «Мы не можам заставацца маўклівымi сведкамі граху і несправядлівасці»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by