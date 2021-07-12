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В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пять спасенных жизней. В РНПЦ детской хирургии прооперировали детей со сложнейшими врожденными пороками сердца и сосудов. В том числе с редчайшей патологией – торакоабдоминальной аневризмой брюшной аорты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заболевание встречается у взрослых, а вот у ребенка – впервые в мировой практике. 11-летний мальчик перенес инфекцию, которая и вызвала редчайшую патологию. Но белорусским медикам удалось, кажется, невозможное. Хирургические вмешательства прошли при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира.
Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Пациент чувствует себя удовлетворительно. Теперь у подростка впереди реабилитация. Врачи делают все, чтобы в ближайшее время мальчик зажил полноценной жизнью.
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Новости Беларуси. Пять спасенных жизней. В РНПЦ детской хирургии прооперировали детей со сложнейшими врожденными пороками сердца и сосудов. В том числе с...
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