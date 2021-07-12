







Правозащитники требуют:





* немедленного освобождения Егора Мартиновича, Андрея Скурко, Ольги Ракович, Андрея Дынько из-под стражи;





* отказаться от использования методов уголовного преследования как инструмента давления на свободу выражения мнения;





* немедленного прекращения репрессий, а также освобождения всех политических заключенных.

Таким образом в Беларуси уже 549 политзаключенных, в том числе около 40 журналистов







