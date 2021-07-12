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Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев

12.07.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев.



Статья опубликована на сайте Кремля на укаинском языке.

В ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. 

Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым, а также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах.
 
 
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Президент РФ Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев.
 
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