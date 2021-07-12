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Правозащитники признали фигурантов дела «Нашай Нiвы» политзаключенными

12.07.2021 17:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Правозащитники признали четырех сотрудников «Нашай Нівы» политзаключенными. Соответствующее заявление опубликовано на сайте лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Вясна».

Правозащитники признали фигурантов дела «Нашай Нiвы» политзаключенными

Коллаж с сайта ПЦ «Вясна»

Белорусские правозащитные организации считают, что дело против сотрудников «Нашай Нівы» является «продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения независимой информации в стране и продолжением атаки на свободу слова».

Правозащитники потребовали незамедлительного освобождения Егора Мартиновича, Андрея Дынько, Андрея Скурко и Ольги Ракович.

В Беларуси на этот момент политзаключенными признаны 545 человек.


Напомним, главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича задержали как подозреваемого по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них). В таком же статусе в СИЗО на Окрестина находятся главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович.

К сотрудникам и в офис издания силовики пришли с обысками 8 июля. В этот же день с самого утра не открывался сайт nn.by. Позже Мининформ сообщил, что сайт блокировали «на основании уведомления Генеральной прокуратуры».
 
 
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Правозащитники потребовали незамедлительного освобождения журналистов НН.
 
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