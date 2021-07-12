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Коллаж с сайта ПЦ «Вясна»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники признали фигурантов дела «Нашай Нiвы» политзаключенными Правозащитники потребовали незамедлительного освобождения журналистов НН.

Белорусские правозащитные организации считают, что дело против сотрудников «Нашай Нівы» является «продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения независимой информации в стране и продолжением атаки на свободу слова».Правозащитники потребовали незамедлительного освобожденияВ Беларуси на этот момент политзаключенными признаны 545 человек.Напомним, главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича задержали как подозреваемого по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них). В таком же статусе в СИЗО на Окрестина находятся главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович.К сотрудникам и в офис издания силовики пришли с обысками 8 июля. В этот же день с самого утра не открывался сайт nn.by. Позже Мининформ сообщил, что сайт блокировали «на основании уведомления Генеральной прокуратуры».