Источник материала: UDF



Фото: kremlin.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев Статья опубликована на сайте Кремля на укаинском языке.

Статья опубликована на сайте Кремля на украинском языке.В ходе последней прямой линии с гражданамипообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу.Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым, а также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах.