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Гороскоп на 13 июля: что ждет завтра все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на 13 июля / slovofraza.com
Об этом сообщает
Овен
Звезды наделят вас педантичностью, дабы вы смогли наконец разобрать бумаги, сложить вещи или рассортировать белье, например.
Телец
Окружающие завтра с радостью воспримут ваши идеи и будут готовы помочь вам в разных начинаниях.
Близнецы
Вам может показаться, что советы вам совсем не нужны, но это не так. Постарайтесь прислушаться к мнению тех, кому вы не безразличны.
Рак
А вот Ракам рекомендуется держать все идеи при себе, так как отклика у окружающих они не найдут.
Лев
Если вам нужно решить какой-то вопрос, то обратите внимание на то, как другие ранее решали подобные вопросы. Не стоит изобретать велосипед, который уже давно изобрели.
Дева
Завтра звезды наделят вас такой харизмой, что окружающие прямо-таки будут плыть вам в руки.
Весы
День может дать сбой. Поэтому не беритесь за сложные вопросы, которые требуют серьезного решения.
Скорпион
Если у вас есть какие-то идеи, которые вы не можете держать в себе, то это хорошо. Но не стоит ошарашивать ими общественность. Изначально подготовьте почву и только потом действуйте.
Стрелец
Завтра вам день пройдет в бюрократии. Не выпускайте из рук карандаш и блокнот. Писанина на целый день вам обеспечена.
Козерог
Астрологи настаивают на том, чтобы вы выбросили все идеи из головы, которые связаны с риском.
Водолей
Завтра ваша инициатива может быть наказуемой. Учтите это, прежде чем кому-то что-то предлагать.
Рыбы
Все ситуации, которые завтра будут возникать, потребуют от вас лояльности.
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Завтра лучше обойтись без экспериментов.
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