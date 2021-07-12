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Рост цен в России и Беларуси бьет рекорды

12.07.2021 17:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рост цен в России и Беларуси бьет рекорды
Иллюстративное фото
Белорусы и россияне давно не видели такого быстрого роста потребительских цен Banki24.by смотрят, что будет дальше с инфляцией в «союзных» государствах. По официальной информации цены в России в годовом выражении поднялись на 6,5%, хотя год назад этот же показатель составлял всего 3,21%. Таким образом, рост потребительских цен в РФ за это время ускорился вдвое.

Потребительская инфляция в России вышла на максимум за 58 месяцев. Так мощно рост цен не разгонялся с августа 2016 года, когда годовой показатель был равен 6,8%.

Помимо сводного индекса потребительских цен, который считают по всему набору товаров и услуг, есть базовый. При подсчете базовой инфляции оценивают рост цен без влияния госрегулирования и без влияния позиций, у которых есть сезонные скачки цен (типа фруктов и овощей).

Так вот, базовая инфляция в РФ составила в июне 6,55% к уровню сопоставимого месяца 2020 года. Для сравнения: в июне 2020-го базовая инфляция в России была равна 2,89%. Базовая инфляция по РФ вышла на максимум за 57 месяцев — с сентября 2016 года.

Здесь тоже наблюдаем ускорение инфляции как минимум вдвое. Это значит, что рост цен имеет естественный характер. На такую инфляцию трудно влить каким-либо госрегулированием.


Белорусская экономика тесно связана с российской. Россия дает до половины товарного оборота Беларуси с внешним миром, причем по импорту доля РФ выше, чем по экспорту. Поэтому инфляционные тренды в России довольно сильно транслируются в Беларусь.

Сводная инфляция в Беларусь в июне достигла 9,9%, по официальной статистике, по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. В прошлом году годовая инфляция в июне составила всего 5,2%. Рост цен в потребительском секторе Беларуси ускорился до максимума за 54 месяца. Быстрее цены росли аж в декабре 2016 года (10,6%).

Базовая инфляция в Беларуси, как и в РФ, выше сводной. При этом у белорусов базовый индекс преодолел двузначную отметку и составил 10,1%. Такой высокий уровень инфляции в последний раз отмечался в декабре 2016 года.
 
 
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