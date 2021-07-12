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В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения
Источник материала: СТВ
Новые меры в борьбе с пандемией. В Южной Корее на фоне очередной вспышки заражений вводят жесткие ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суточный показатель заболеваемости в стране уже почти неделю превышает тысячу. С 12 июля жителям запрещается собираться группами более трех человек. Закрываются церкви и ночные клубы.
Продлевают карантинные меры и в Южно-Африканской Республике. Решение принято на фоне третьей волны COVID-19 и распространения «Дельта»-штамма вируса. В силе остается комендантский час. Школьные каникулы продлеваются до 26 июля.
Ухудшение показателей заболеваемости фиксируют также в Португалии. Желающим отдохнуть на выходных внутри ресторанов и кафе теперь нужно предоставлять цифровой паспорт вакцинации либо отрицательный тест на COVID.
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Новые меры в борьбе с пандемией. В Южной Корее на фоне очередной вспышки заражений вводят жесткие ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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