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В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения

12.07.2021 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новые меры в борьбе с пандемией. В Южной Корее на фоне очередной вспышки заражений вводят жесткие ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения

Суточный показатель заболеваемости в стране уже почти неделю превышает тысячу. С 12 июля жителям запрещается собираться группами более трех человек. Закрываются церкви и ночные клубы.

В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения

Продлевают карантинные меры и в Южно-Африканской Республике. Решение принято на фоне третьей волны COVID-19 и распространения «Дельта»-штамма вируса. В силе остается комендантский час. Школьные каникулы продлеваются до 26 июля.

В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения

Ухудшение показателей заболеваемости фиксируют также в Португалии. Желающим отдохнуть на выходных внутри ресторанов и кафе теперь нужно предоставлять цифровой паспорт вакцинации либо отрицательный тест на COVID.

 
 
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Новые меры в борьбе с пандемией. В Южной Корее на фоне очередной вспышки заражений вводят жесткие ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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