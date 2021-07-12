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В Молдове победу на досрочных парламентских выборах одержала партия «Действие и солидарность»
Источник материала: СТВ
Новости Молдовы. На досрочных парламентских выборах в Молдове победу одержала пропрезидентская партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Действие и солидарность» Майи Санду набрала почти 53 % голосов. На втором месте с результатом 27 % Избирательный блок коммунистов и социалистов. Получив большинство мандатов, партия Санду сможет самостоятельно сформировать правительство и, как итог, принимать любые решения.
Политический курс Молдовы теперь, очевидно, изменится. Партия «Действия и солидарность» и сама президент Санду известны своими прозападными взглядами. Они продвигают идею сближения Молдовы с ЕС и НАТО.
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Новости Молдовы. На досрочных парламентских выборах в Молдове победу одержала пропрезидентская партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Действие и...
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