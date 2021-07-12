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В Грузии протестующие требуют отставки правительства во главе с премьером

12.07.2021 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Грузии. Акции протеста в Грузии вспыхнули с новой силой. Оппозиционеры объявили о начале очередных митингов после смерти оператора местного телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии протестующие требуют отставки правительства во главе с премьером

На минувшей неделе мужчину избили в ходе акции противников ЛГБТ-сообщества, накануне он скончался в собственной квартире. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Митингующие требуют отставки правительства во главе с премьером. Пытаясь поговорить с депутатами, оппозиционеры и представители СМИ ворвались в здание парламента. Начались потасовки и драки. Демонстранты заняли место спикера законодательного органа, а также вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза.

В Грузии протестующие требуют отставки правительства во главе с премьером

Напомним, волна протестов вспыхнула в стране на минувшей неделе. Поводом послужил так называемый «Марш достоинства» представителей секс-меньшинств. Митинг в итоге отменили, однако противников ЛГБТ это не остановило. В результате столкновений пострадали более 50 представителей СМИ.

 
 
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Новости Грузии. Акции протеста в Грузии вспыхнули с новой силой. Оппозиционеры объявили о начале очередных митингов после смерти оператора местного телеканала,...
 
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