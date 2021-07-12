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Арина Соболенка стала третьей ракеткой мира

12.07.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

23-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на третье место мирового рейтинга в одиночном разряде. Это наивысшая рейтинговая позиция в карьере спортсменки.

Арина Соболенка стала третьей ракеткой мира
Фото wimbledon.com

До Уимблдонского турнира Соболенко была четвертой ракеткой мира. Улучшить позицию позволил выход в полуфинал — так далеко на турнирах Большого шлема белоруска еще не заходила.

31-летняя Виктория Азаренко на «Уимблдоне» проиграла уже во втором круге. Однако в мировом рейтинге сохранила за собой 14-ю строку.

На «Уимблдоне» также выступала Александра Саснович. 27-летняя белоруска вышла в третий круг, что позволило в результате улучшить рейтинг сразу на 14 позиций. Сейчас Саснович занимает 86-ю строку.

32-летняя Ольга Говорцова на прошлой неделе дошла до финала турнира в шведском Бостаде и поднялась в мировом рейтинге на 12 строк. Теперь Говорцова 124-я.

Лидирует в мировом рейтинге по-прежнему австралийка Эшли Барти, вторая ракетка мира — японка Наоми Осака.

 

 

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23-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на третье место мирового рейтинга в одиночном разряде. Это наивысшая рейтинговая позиция в карьере...
 
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