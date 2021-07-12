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Арина Соболенка стала третьей ракеткой мира
Источник материала: Навiны
23-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на третье место мирового рейтинга в одиночном разряде. Это наивысшая рейтинговая позиция в карьере спортсменки.
До Уимблдонского турнира Соболенко была четвертой ракеткой мира. Улучшить позицию позволил
31-летняя Виктория Азаренко на «Уимблдоне»
На «Уимблдоне» также выступала Александра Саснович. 27-летняя белоруска
32-летняя Ольга Говорцова на прошлой неделе дошла до финала турнира в шведском Бостаде и поднялась в мировом рейтинге на 12 строк. Теперь Говорцова 124-я.
Лидирует в мировом рейтинге по-прежнему австралийка Эшли Барти, вторая ракетка мира — японка Наоми Осака.
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