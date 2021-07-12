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Мировые цены на нефть пошли вниз

12.07.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» демонстрирую падение на торгах в понедельник.

Мировые цены на нефть пошли вниз

Эталонные сорта по данным электронных торгов на 17:20 по минскому времени находятся на следующих отметках:

Brent – 74,85 доллара за баррель (-0,93 пункта);

WTI – 73,75 дрллара за баррель (-0,79пункта).

 

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Мировые цены на «черное золото» демонстрирую падение на торгах в понедельник.
 
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