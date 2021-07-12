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Мировые цены на нефть пошли вниз
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» демонстрирую падение на торгах в понедельник.
Эталонные сорта по данным электронных торгов на 17:20 по минскому времени находятся на следующих отметках:
Brent – 74,85 доллара за баррель (-0,93 пункта);
WTI – 73,75 дрллара за баррель (-0,79пункта).
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Мировые цены на «черное золото» демонстрирую падение на торгах в понедельник.
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