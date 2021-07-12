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Задержаны четверо подозреваемых в убийстве в Смолевичском районе

12.07.2021 18:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны четверо мужчин, подозреваемых в убийстве в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"В Смолевичский РОВД поступило сообщение от 35-летней жительницы деревни Смолевичского района. Женщина, вернувшись домой, обнаружила в жилище беспорядок и пятна, похожие на кровь. Ее супруг отсутствовал. Сотрудники милиции, проводя поисковые мероприятия, обнаружили труп 44-летнего мужчины, закопанный в лесу неподалеку от деревни", - рассказали в УВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены подозреваемые - четверо минчан 35, 39, 40 и 44 лет. Оперативники выяснили, что накануне убийства задержанные распивали спиртное.

Злоумышленники попытались скрыться, однако сотрудники уголовного розыска оперативно установили их личности и задержали при силовой поддержке бойцов СПБТ "Алмаз".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Смолевичский РОВД поступило сообщение от 35-летней жительницы деревни Смолевичского района. Женщина, вернувшись домой, обнаружила в жилище беспорядок и пятна,...
 
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