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Возбуждено уголовное дело за распространение информации о частной жизни сотрудника прокуратуры

12.07.2021 18:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело по факту незаконного распространения информации о частной жизни сотрудника прокуратуры, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

"В июле 2021 года участник одного из публичных чатов мессенджера Telegram без согласия потерпевшего распространил в сети интернет его фотографию, информацию о месте работы, персональные данные и адрес места жительства. Данные сведения составляют личную тайну и распространены в связи с выполнением прокурорским работником должностных обязанностей. Этими действиями правам и законным интересам потерпевшего причинен вред", - сказали в Генпрокуратуре.

Противоправное деяние квалифицировано по ч.3 ст.203-1 Уголовного кодекса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В июле 2021 года участник одного из публичных чатов мессенджера Telegram без согласия потерпевшего распространил в сети интернет его фотографию, информацию о месте...
 
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