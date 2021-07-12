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В Минске обвиняемого в оскорблении представителей власти приговорили к ограничению свободы

12.07.2021 18:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска вынес приговор по уголовному делу об оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В деле трое потерпевших - старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска, командир отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома и сотрудник ППС милиции Октябрьского РУВД Витебска.

Обвиняемый с 27 декабря 2020 года по 29 января 2021-го, используя мобильный телефон, в одном из Telegram-каналов под публикациями в отношении потерпевших оставлял оскорбительные комментарии. В суде мужчина вину признал в полном объеме.

В итоге фигурант признан виновным и приговорен к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его мобильный телефон как средство совершения преступления конфискован.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Тем временем прокуратура Первомайского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении не имеющего судимости 25-летнего, состоящего на учете у врача-психиатра. Он также обвиняется в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. По материалам дела, молодой человек 30 ноября 2021 года в одном из Telegram-каналов под информацией в отношении представителя власти оставил оскорбительный комментарий, унижающий честь и достоинство личности потерпевшего. Информация стала доступна неограниченному кругу пользователей интернета. По заключению стационарной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительных амбулаторных мер безопасности и лечения, как это определено в ст.101 УК.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В деле трое потерпевших - старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска, командир отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома и сотрудник ППС милиции...
 
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