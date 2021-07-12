Все о выставочных стендах: виды, преимущества, цели

Выставочный стенд — это реклама, работающая для привлечения клиентов и повышения рейтинга компании. Нюансы, особенности и виды информационных стендов подробнее разберем в статье.

Доведение полезной и актуальной информации до конечного потребителя — залог успеха. С подобными задачами прекрасно справляются информационные стенды, уже ставшие визитной карточкой успешных бизнесменов.

Что такое выставочный стенд?

Выставочный стенд — специально выделенное пространство на выставке. На нем формируется общая экспозиция или презентуется определенный продукт. Материалы подбираются на основе тематического направления. Ключевая задача — поиск потенциальных клиентов или деловых партнеров. При сооружении применяются модульные мобильные конструкции.

Для чего и где он используется?

Выставочные стенды позволяют решить сразу несколько больших задач одновременно:

сформировать объективное визуальное восприятие продукта;

выйти на контакт с потенциальными клиентами;

наиболее выгодно показать сильные стороны;

привлечь максимум внимания.

Виды выставочных стендов, отличия

Виды стендов зависят от их расположения и конфигурации выставочной площадки.

Стандартные. Термин «стандартный» определяется ограниченными размерами стендов из каталогов.

Эксклюзивные. Оригинальная форма конструкции и дизайн по индивидуальному заказу. Креативный подход способствует повышенному интересу. Яркий пример — стенд в форме корабля или космического лайнера.

Мобильные. Преимущество — удобство размещения. Делятся на линейные, объемные и треугольные. Изготавливаются в максимально короткие сроки.

Промо-стойки. Упрощают доступ к продвигаемому продукту. Не требуют особой подготовки и монтажа. Позволяют раздать рекламные буклеты.

Pop-up. Стенды на алюминиевом каркасе складываются по зонтичному типу. На каркас полотна крепятся с помощью магнитных прищепок. Бывают прямыми, изогнутыми или выпуклыми.

Roll-up. Название получили за счет роллерного механизма, сматывающего в рулон информационное полотно, которое для придания прочности заранее ламинируют пленкой. Минус — невозможность использования на улице.

Преимущества использования оборудования для выставок

Популярность стендов объясняется рядом их преимуществ:

простота конструкции;

универсальность (представленная информация может быть разнообразной как по форме, так и по содержанию);

многократность (мобильность позволяет в любой момент перенести стенд в другое место);

эффективность (охват широкого круга людей);

доступная цена (возможно заложить даже в минимальный бюджет);

длительный срок службы.

Почему лучше обращаться к нам?

Для создания достойной конкуренции важна разработка эффективной стратегии, позволяющей создать яркий образ. Справиться с подобной задачей по силам лишь опытным профессионалам, знающим тонкости потребительского рынка.

При сотрудничестве клиенты получают:

эффективный проект по низкой цене;

возможность повышения прибыли своего бизнеса;

яркий презентационный стенд.

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