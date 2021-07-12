ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все о выставочных стендах: виды, преимущества, цели

12.07.2021 18:15 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Выставочный стенд — это реклама, работающая для привлечения клиентов и повышения рейтинга компании. Нюансы, особенности и виды информационных стендов подробнее разберем в статье.

Доведение полезной и актуальной информации до конечного потребителя — залог успеха. С подобными задачами прекрасно справляются информационные стенды, уже ставшие визитной карточкой успешных бизнесменов.

Что такое выставочный стенд?

Выставочный стенд — специально выделенное пространство на выставке. На нем формируется общая экспозиция или презентуется определенный продукт. Материалы подбираются на основе тематического направления. Ключевая задача — поиск потенциальных клиентов или деловых партнеров. При сооружении применяются модульные мобильные конструкции.

Для чего и где он используется?

Выставочные стенды позволяют решить сразу несколько больших задач одновременно:

  • сформировать объективное визуальное восприятие продукта;
  • выйти на контакт с потенциальными клиентами;
  • наиболее выгодно показать сильные стороны;
  • привлечь максимум внимания.

Виды выставочных стендов, отличия

Виды стендов зависят от их расположения и конфигурации выставочной площадки.

  • Стандартные. Термин «стандартный» определяется ограниченными размерами стендов из каталогов.
  • Эксклюзивные. Оригинальная форма конструкции и дизайн по индивидуальному заказу. Креативный подход способствует повышенному интересу. Яркий пример — стенд в форме корабля или космического лайнера.
  • Мобильные. Преимущество — удобство размещения. Делятся на линейные, объемные и треугольные. Изготавливаются в максимально короткие сроки.
  • Промо-стойки. Упрощают доступ к продвигаемому продукту. Не требуют особой подготовки и монтажа. Позволяют раздать рекламные буклеты.
  • Pop-up. Стенды на алюминиевом каркасе складываются по зонтичному типу. На каркас полотна крепятся с помощью магнитных прищепок. Бывают прямыми, изогнутыми или выпуклыми.
  • Roll-up. Название получили за счет роллерного механизма, сматывающего в рулон информационное полотно, которое для придания прочности заранее ламинируют пленкой. Минус — невозможность использования на улице.

Преимущества использования оборудования для выставок

Популярность стендов объясняется рядом их преимуществ:

  • простота конструкции;
  • универсальность (представленная информация может быть разнообразной как по форме, так и по содержанию);
  • многократность (мобильность позволяет в любой момент перенести стенд в другое место);
  • эффективность (охват широкого круга людей);
  • доступная цена (возможно заложить даже в минимальный бюджет);
  • длительный срок службы.

Почему лучше обращаться к нам?

Для создания достойной конкуренции важна разработка эффективной стратегии, позволяющей создать яркий образ. Справиться с подобной задачей по силам лишь опытным профессионалам, знающим тонкости потребительского рынка.

При сотрудничестве клиенты получают:

  • эффективный проект по низкой цене;
  • возможность повышения прибыли своего бизнеса;
  • яркий презентационный стенд.

Чтобы сделать заказ, достаточно позвонить по номеру телефона и рассказать о своих пожеланиях. Опытные и квалифицированные сотрудники изготовят все в лучшем виде и за рекордные сроки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставочный стенд — это реклама, работающая для привлечения клиентов и повышения рейтинга компании. Нюансы, особенности и виды информационных стендов подробнее...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Грузии протестующие требуют отставки правительства во главе с премьером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by