Twitter разблокировал новый аккаунт Романа Протасевича

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Оленская рассказала, что Протасевич чувствует себя нормально, жалоб у него нет.

«Жалоб нет, самочувствие нормальное, продолжаем работать дальше. Читает книги, ведёт Twitter».

7 июля основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA, который сейчас находится в Беларуси под домашним арестом, завёл новый аккаунт в Тwitter, так как старый профиль был заблокирован. Журналист успел ответить на некоторые вопросы и сказал, что ведёт страницу «без присмотра», однако многие комментаторы усомнились в этом. Сегодня утром Тwitter приостановил действие учётной записи за нарушение правил соцсети. Конкретная причина не называлась,Подъем.