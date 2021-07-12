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Норвегия присоединилась к секторальным санкциям против беларуского режима
Источник материала: Партизан
Норвегия присоединилась к секторальным санкциям против беларусского режима
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«Эти секторальные санкции демонстрируют решимость Норвегии и её ближайших европейских партнеров решительно реагировать на серьезные нарушения прав человека в Беларуси. Вместо того, чтобы проводить свою неудачную политику, режим должен освободить всех политических заключенных и начать диалог с демократическими силами», – заявила глава МИД.
Напомним, ранее Норвегия также присоединилась и к 4-му пакету санкций против режима в Беларуси.
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Норвегия присоединилась к секторальным санкциям против беларусского режима
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