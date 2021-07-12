Почему силовики пошли рейдом по региональным СМИ и чего ждать дальше

Источник материала: Салiдарнасць

Конец прошлой недели ознаменовался масштабной атакой на редакции независимых СМИ. «Филин» разбирался, зачем она понадобилась властям, почему основной удар пришелся на регионы и чего ждать дальше.





Кабинет шеф-редактора «Нашай Нівы» Андрея Дынько после обыска

Обыски с конфискацией компьютеров и смартфонов прошли 8 и 9 июля в редакциях и в домах у сотрудников «Нашай Нівы», «Брестской газеты», порталов Orsha.eu, «Медиа-Полесье», Intex-Press, Вobr.by и других.

Задержанные в четверг 8 июля сотрудники «Нашай Нівы» спустя трое суток не вышли на свободу – им продлен срок содержания под стражей. В регионах журналистов выпускают на свободу.

Ряд известных белорусских журналистов объявил о переезде в другие страны в целях безопасности .

Зачем власти понадобилась атака на независимые СМИ?

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров ответил на этот вопрос «Филина» так:

– Во-первых, цель в разрушении инфраструктуры производства независимой информации. Во-вторых, в запугивании людей. Проводя такой мощный рейд с задержаниями журналистов, власти, наверное, рассчитывали, что многие испугаются, перестанут делать то, что они делали, а, возможно, даже выедут за рубеж. С учетом последних сообщений уже на сегодня можно сказать, что частично эта задача была достигнута.

Егоров считает, что власти хотят максимально осложнить жизнь производителям независимой информации:

– Желают добиться, чтобы этой информации было меньше, чтобы она была менее качественной, чтобы внимание аудитории к ней снижалось. В том числе через усложнение доступа к этой информации. Если нужно устанавливать VPN, чтобы заходить на привычные сайты, то это отпугнет часть пользователей.

Ранее руководитель БАЖ Андрей Бастунец предположил , что до середины августа, годовщины президентских выборов-2020, жесткие репрессии будут продолжаться, «пока не будет доложено, что все разбомбили».

Почему пока удар в основном нанесли по медиа в регионах?

– Атакой не только на TUT.BY и «Нашу Ніву», но и на СМИ в регионах власти показали, что они считают их также очень важными субъектами информационного поля. Если говорить о некоторых из них, то, например, «Сильные новости» вообще можно считать СМИ национального уровня. Значительное число пользователей в регионах ориентируются именно на местные медиа, важные в общем охвате белорусской аудитории, – сказал Егоров.

Уроженец Беларуси и аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич в своем блоге атаку на региональные СМИ объяснил несколькими причинами.

Во-первых, он обратил внимание, что степень проникновения некоторых региональных СМИ в местное сообщество очень высоко. Тышкевич напомнил, что еще недавно в 200-тысячных Барановичах тираж газеты «Интекс-пресс» достигал 7 тысяч экземпляров. При том, что тираж «Народной Воли» составлял около 15 тысяч.

Во-вторых, как отметил Тышкевич, местная пресса до недавних запретов выходила на бумаге.

– Идет борьба за болото. Печатная пресса – как раз то, что до болота доходит, – сказал Тышкевич, добавив, что в сети независимые медиа работают в основном на «оппозиционное ядро».

Почему на журналистов давят с помощью громкой статьи «Акт терроризма»?

В редакции «Медиа-Полесье» сообщили, что обыски у ее сотрудников проводило КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма».

– По большому счету содержание конкретных статей, по которым возбуждаются дела, не имеют значения. Любая уголовная статья могла быть использована для того, чтобы провести обыски. Смысл не в том, чтобы раскрывать преступление, а в том, чтобы подавлять деятельность независимых СМИ, – сказал «Филину» Егоров.

Ранее юрист, представитель Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк отметил , что использование террористической статьи дает КГБ ряд возможностей: арестовать и держать под стражей, напугать длительным сроком заключения и склонить к сотрудничеству.

Что дальше?

Егоров считает, что «можно ожидать» атаки силовиков на другие независимые СМИ:

– Особенно на популярные медиа, на те, кто находится на верхних строчках по охвату аудитории – все они могут подвернуты репрессиям.

Однако политолог подчеркнул, что вряд ли власти преследуют задачу полностью прекратить деятельность независимых СМИ:

– Думаю, они сами понимают, что это по разным причинам невозможно. Но им максимально важно ослабить деятельность независимых медиа, подорвать инфраструктуру производства информации. Какие-то медиа могут закрыть, но вряд ли задача формулируется именно так: всех закрыть и уничтожить. Главное, сделать деятельность СМИ сложной и неудобной для пользователей.