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Водитель такси задержан за участие в массовых беспорядках в Минске

12.07.2021 18:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси задержан за участие в массовых беспорядках в Минске. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 32-летнего жителя столицы вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Установлено, что, начиная с 9 августа прошлого года, мужчина принимал активное участие в массовых беспорядках на Немиге и в районе торгового центра "Рига". Вместе с другими агрессивно настроенными участниками совершал погромы и уничтожал имущество. В частности, оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, использовал тротуарную плитку в качестве оружия нападения. Известно, что задержанный ранее имел проблемы с законом и привлекался к ответственности", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина за участие в массовых беспорядках.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На 32-летнего жителя столицы вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Установлено, что, начиная с 9 августа прошлого года, мужчина принимал активное участие в массовых...
 
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