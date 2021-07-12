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Еще 10 Telegram-каналов признаны экстремистскими

12.07.2021 18:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 10 Telegram-каналов признаны экстремистскими, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Органы прокуратуры проанализировали размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "Гродно для Жизни new", "Hrodna.life", "Ошмяны для жизни Чат", "Ивье для жизни", "Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР", "Октябрьский 97%", "Ангарская для жизни", "Чижовка для Жизни", "Заводской 97%", "Минск 97%" информационные сообщения. Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь", - сказали в Генпрокуратуре.

В связи с этим на основании закона "О противодействии экстремизму" органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции данных чатов и каналов мессенджера Telegram экстремистскими материалами.

Судами в полном объеме удовлетворены заявления прокуроров и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Органы прокуратуры проанализировали размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "Гродно для Жизни new", "Hrodna.life", "Ошмяны для жизни Чат", "Ивье для жизни",...
 
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