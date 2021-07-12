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«Придётся самим работать». Политолог из Латвии о потоках мигрантов на границе с Беларусью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «
Нормунд Гростиньш, директор Института исследований будущего Латвии, политолог (Латвия):
Потому что в Литве вообще ходила шутка, что литовским пограничникам до сих пор делать ничего не надо было, они просто охраняли свои столбы, чтобы крестьяне их не стащили куда-нибудь. Сейчас им придется самим работать, как и латвийским, эстонским пограничникам, потому что эта работа, охрана границы, вместо них делаться не будет.
С экономической точки зрения было целесообразно поддерживать добрососедские отношения с Беларусью. Но поскольку внешняя политика Литвы и Латвии абсолютно никак не соотносится с экономическими интересами страны, а обычно наоборот, выступает против экономических интересов страны, то приходится разгребать уже такими мерами, как строительство какой-то имитации стены.
Я считаю, что белорусская сторона действует абсолютно корректно в интересах своей страны, своих жителей. Потому что если уже тогда западные страны объявили экономические санкции, то приходится финансирование перемещать с усиленной охраны границ на другие социальные нужды страны.
Решение миграции – это только помогать этим людям там, где они живут. То есть это задача Евросоюза – помогать людям обустроить по-человечески жизнь в том же самом Афганистане, Африке, на Ближнем Востоке. То есть вместо того, чтобы посылать солдат, надо туда посылать гуманитарную помощь и специалистов.
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Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи,...
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