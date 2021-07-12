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«Буду внедрять в хозяйстве молочное такси». Как молодые специалисты Минской области устраиваются на первом месте работы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодые специалисты со взрослыми взглядами на развитие. Выпускники сельскохозяйственных вузов, колледжей, техникумов осваиваются на первых рабочих местах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Полученные теоретические знания сотни юношей и девушек применяют на практике в организациях Минской области. У всех разное образование и опыт, но цель одна – сделать аграрную сферу лучше и прогрессивнее.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Михаил Дубовский родом из Солигорска, но, чтобы приносить максимальную пользу своей малой родине, сперва объехал всю Минскую область. Первое профессиональное образование получил в Слуцке, затем освоил тонкости сельского хозяйства в Марьиногорском аграрно-техническом колледже и, наконец, повысил квалификацию в БГАТУ.
Михаил Дубовский, исполняющий обязанности главного инженера сельхозпредприятия «Старобинский»:
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«Буду внедрять в хозяйстве молочное такси». Как молодые специалисты Минской области устраиваются на первом месте работы?
Новости Беларуси. Молодые специалисты со взрослыми взглядами на развитие. Выпускники сельскохозяйственных вузов, колледжей, техникумов осваиваются на первых...
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