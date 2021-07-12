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Рекламные агентства столкнулись с нехваткой рабочей силы: сотрудники не хотят возвращаться в офисы и вообще думают сменить работу

12.07.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Insider пишет, что люди бегут из рекламной индустрии из-за эмоционального выгорания и желания работать из дома. Агентства, в свою очередь, изо всех сил пытаются заполнить сотни открытых вакансий.




Опрос 423 маркетологов и сотрудников агентства We Are Rosie показал, что 63% планируют сменить работу или карьеру в этом году, 40% требуют гибкого графика работы, и каждый респондент сказал, что не будет рассматривать работу, которая не предлагает возможности удаленки.

Многие агентства ожидают, что сотрудники будут возвращаться в офис хотя бы несколько дней в неделю. Но недавнее исследование WorkReduce показало, что только 16% старших рекламных менеджеров хотят вернуться в офис. При этом некоторые отмечают, что будут искать новую работу, если им скажут вернуться в офисы.

Элизабет Розенберг, представляющая рекламные агентства в качестве генерального директора PR-фирмы The Good Advice Company, говорит, что многие увольняются и предпочитают работать фрилансерами. А кандидаты на должности теперь просят более высокую зарплату, чем обычно, а также возможность работать полностью удаленно, чего некоторые агентства не допускают.

И еще очень важная тема: опрос 2020 года, проведенный британской некоммерческой организацией рекламной индустрии TimeTo, показал, что 49% опрошенных сотрудников были обеспокоены тем, что сексуальные домогательства станут серьезной проблемой, когда они вернутся в офис, а некоторые опасаются высвобождения нежелательных «сдерживаемых» чувств. В целом, не лучшая реклама для агентств, отчаянно пытающихся привлечь новых талантов, — и как раз в тот момент, когда нагрузка на клиентов начала расти.
 
 
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Insider пишет, что люди бегут из рекламной индустрии из-за эмоционального выгорания и желания работать из дома. Агентства, в свою очередь, изо всех сил пытаются...
 
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