Трое двухлетних детей выпали из окон в Беларуси в минувшие выходные









пишет blizko.by, залез на подоконник и выпал из открытого окна четвертого этажа. Один из случаев произошел в Сморгони вечером 10 июля. Двухлетний мальчик находился дома с матерью, а когда остался в комнате один,blizko.by, залез на подоконник и выпал из открытого окна четвертого этажа.

Ребенка лежащим на земле обнаружила мать, он был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Остальные случаи произошли в Осиповичах и Солигорске. Один из пострадавших также находится в больнице. Второго спасти не удалось. СК сообщает, что все пострадавшие родились в 2019 году.

В минувшие выходные следователи 3 раза выбывали на места происшествий по сообщениям об утоплении несовершеннолетних. Возраст пострадавших от 3-х до 16 лет.















