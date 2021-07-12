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Трое двухлетних детей выпали из окон в Беларуси в минувшие выходные

12.07.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из них погиб. Об этом сообщает Следственный комитет.



Один из случаев произошел в Сморгони вечером 10 июля. Двухлетний мальчик находился дома с матерью, а когда остался в комнате один, пишет blizko.by, залез на подоконник и выпал из открытого окна четвертого этажа.
 
Ребенка лежащим на земле обнаружила мать, он был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
 
Остальные случаи произошли в Осиповичах и Солигорске. Один из пострадавших также находится в больнице. Второго спасти не удалось. СК сообщает, что все пострадавшие родились в 2019 году. 
 
В минувшие выходные следователи 3 раза выбывали на места происшествий по сообщениям об утоплении несовершеннолетних. Возраст пострадавших от 3-х до 16 лет.



 
 
 
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Один из них погиб. Об этом сообщает Следственный комитет.
 
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