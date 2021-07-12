Цены растут быстрее, чем официальная инфляция. В Белстате говорят, что это норма





Чтобы рассчитать ИПЦ и среднюю цену, используются разные данные / Еврорадио





Например, индекс потребительских цен по такой позиции, как свинина бескостная, за июнь составил 0,38%. При этом средняя цена бескостной свинины в мае была 11,09 рубля, а в июне — 11,2 рубля. Выходит разница в 1%. Похожие разбежки по многим позициям, как в большую сторону, так и в меньшую.





разобралось , в чём дело. Еврорадио, в чём дело.





Как объясняют в Белстате, средние цены и инфляция по одним и тем же группам рассчитываются по разным методологиям, соответственно, сравнивать их некорректно.





— Средняя цена — это цена определённого товара в наличии в данном месяце. Индекс цен рассчитывается цепным методом. То есть товары могут пропадать. Например, товар, который мы сравнивали постоянно, мог пропасть из продажи, и мы вводим вместо него другой. Поэтому цена следующего месяца не может быть просто разделена на цену этого месяца [чтобы рассчитать индекс потребительских цен. — Еврорадио].





Собеседница подчёркивает, что расчёт индекса потребительских цен ведётся по международной методологии и включает много условий.





— Среднюю цену мы публикуем только для того, чтобы узнать, допустим, в декабре исходя из наличия в продаже курятины, какая средняя цена на неё сложилась. А индекс цен, который мы публикуем отдельно на курицу, на цыплят и так далее, рассчитан по методологии, учитывающей сопоставление товаров, непрерывность ряда и так далее. Поэтому они не будут совпадать, — заключают в Белстате.