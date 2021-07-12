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Цены растут быстрее, чем официальная инфляция. В Белстате говорят, что это норма

12.07.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно в телеграме появилась информация о том, что данные Белстата по средним ценам на отдельные товары и инфляция по этим товарам не сходятся.


Чтобы рассчитать ИПЦ и среднюю цену, используются разные данные / Еврорадио

Например, индекс потребительских цен по такой позиции, как свинина бескостная, за июнь составил 0,38%. При этом средняя цена бескостной свинины в мае была 11,09 рубля, а в июне — 11,2 рубля. Выходит разница в 1%. Похожие разбежки по многим позициям, как в большую сторону, так и в меньшую.

Еврорадио разобралось, в чём дело.

Как объясняют в Белстате, средние цены и инфляция по одним и тем же группам рассчитываются по разным методологиям, соответственно, сравнивать их некорректно.

— Средняя цена — это цена определённого товара в наличии в данном месяце. Индекс цен рассчитывается цепным методом. То есть товары могут пропадать. Например, товар, который мы сравнивали постоянно, мог пропасть из продажи, и мы вводим вместо него другой. Поэтому цена следующего месяца не может быть просто разделена на цену этого месяца [чтобы рассчитать индекс потребительских цен. — Еврорадио].

Собеседница подчёркивает, что расчёт индекса потребительских цен ведётся по международной методологии и включает много условий. 

— Среднюю цену мы публикуем только для того, чтобы узнать, допустим, в декабре исходя из наличия в продаже курятины, какая средняя цена на неё сложилась. А индекс цен, который мы публикуем отдельно на курицу, на цыплят и так далее, рассчитан по методологии, учитывающей сопоставление товаров, непрерывность ряда и так далее. Поэтому они не будут совпадать, — заключают в Белстате.
 
 
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Недавно в телеграме появилась информация о том, что данные Белстата по средним ценам на отдельные товары и инфляция по этим товарам не сходятся.
 
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