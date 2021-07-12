СК наложил арест на банковский счет продюсера певицы Маргариты Левчук













"Я узнал об этом от консультанта своего банка, когда спросил, почему моя белорусская карта внезапно заблокирована. Ни своего статуса, ни других подробностей я не знаю", - рассказал Чеховский.





Чеховский – музыкальный и театральный продюсер, занимается продвижением академичных музыкальных проектов. С 2012 года продюсирует оперную певицу Маргариту Левчук. Осенью 2020 года присоединился к работе Белорусского фонда культурной солидарности (теперь – Белорусский совет культуры).





пишет Смартпресс, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело за надругательство над государственным флагом в отношении Левчук. В середине июня стало известно,Смартпресс, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело за надругательство над государственным флагом в отношении Левчук.



