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СК наложил арест на банковский счет продюсера певицы Маргариты Левчук

12.07.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет наложил арест на банковский счет Александра Чеховского - исполнительного директора Белорусского совета культуры и продюсера оперной певицы Маргариты Левчук, сообщает Telegram-канал совета.




"Я узнал об этом от консультанта своего банка, когда спросил, почему моя белорусская карта внезапно заблокирована. Ни своего статуса, ни других подробностей я не знаю", - рассказал Чеховский.

Чеховский – музыкальный и театральный продюсер, занимается продвижением академичных музыкальных проектов. С 2012 года продюсирует оперную певицу Маргариту Левчук. Осенью 2020 года присоединился к работе Белорусского фонда культурной солидарности (теперь – Белорусский совет культуры).

В середине июня стало известно, пишет Смартпресс, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело за надругательство над государственным флагом в отношении Левчук.
 
 
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Следственный комитет наложил арест на банковский счет Александра Чеховского - исполнительного директора Белорусского совета культуры и продюсера оперной певицы...
 
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