Генпрокурор: у Минска очень много вопросов к экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу по делу о геноциде белорусов в годы ВОВ













"У нас есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских. Это около тысячи человек, среди них фигурируют известные фамилии, в том числе Адамкус", - сказал Швед.





"Мы направили поручение об оказании правовой помощи. Есть соответствующий договор, в его рамках литовские коллеги приняли на себя обязательство (оказывать такую помощь – Смартпресс)", - напомнил генпрокурор.





пишет Смартпресс, в этом поручении "сформулировано очень много вопросов к гражданину Адамкусу". "Дальше мы ждем реакции литовской стороны, как они себя поведут", - добавил он. По словам Шведа,Смартпресс, в этом поручении "сформулировано очень много вопросов к гражданину Адамкусу". "Дальше мы ждем реакции литовской стороны, как они себя поведут", - добавил он.





Швед сообщил, что среди этих вопросов для него три главных: "Присягал ли он (Адамкус – Смартпресс) на верность фашистскому рейху. Второе - вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС. И каков характер взаимоотношений с "минским мясником" и его конкретная роль в определенных карательных операциях".





В начале июня в Генпрокуратуре сообщали, что направили поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения республики в годы Второй мировой войны. Белорусская сторона хочет, в частности, выяснить причастность к нему экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса.





Поручение сделано на основании договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года.







