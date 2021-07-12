Генпрокуратура признала экстремистскими десять телеграм-каналов и чатов

О признании экстремистскими десяти телеграм-каналов и чатов сообщила 12 июля Генеральная прокуратура.





«Органами прокуратуры проанализированы размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram «Гродно для Жизни new», Hrodna.life, «Ошмяны для жизни Чат», «Ивье для жизни», «Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР», «Октябрьский 97%», «Ангарская для жизни», «Чижовка для Жизни», «Заводской 97%», «Минск 97%» информационные сообщения. Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь», — говорится в сообщении ведомства.

На основании закона «О противодействии экстремизму» органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции этих чатов и каналов экстремистскими материалами.

«Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь», — отмечается в релизе.

Hrodna.life — телеграм-канал одноименной гродненской негосударственной медиакомпании. Ее журналисты создали новый ТК — Гродна Like!

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