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В Лунинецком районе утонула девочка
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла накануне днем в водоеме возле деревни Язвинки.
Как сообщает МЧС, работниками ведомства обнаружена и извлечена из воды утонувшая девочка 2009 года рождения.
Также в этот день утонул в реке Двиноса (возле деревни Избище) мужчина 1993 года рождения.
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Трагедия произошла накануне днем в водоеме возле деревни Язвинки.
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