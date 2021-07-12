В Лунинецком районе утонула девочка  

Трагедия произошла накануне днем в водоеме возле деревни Язвинки.





Как сообщает МЧС, работниками ведомства обнаружена и извлечена из воды утонувшая девочка 2009 года рождения.

Также в этот день утонул в реке Двиноса (возле деревни Избище) мужчина 1993 года рождения.