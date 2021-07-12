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В Лунинецком районе утонула девочка  

12.07.2021 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла накануне днем в водоеме возле деревни Язвинки.

В Лунинецком районе утонула девочка  

Как сообщает МЧС, работниками ведомства обнаружена и извлечена из воды утонувшая девочка 2009 года рождения.

Также в этот день утонул в реке Двиноса (возле деревни Избище) мужчина 1993 года рождения.

 

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Трагедия произошла накануне днем в водоеме возле деревни Язвинки.
 
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