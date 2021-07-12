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«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию по лечению торакоабдоминальной аневризмой брюшной аорты у ребенка. Вмешательства прошли под руководством одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира профессора Афксендиоса Калангоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десять часов наркоза. Работа лучших детских кардиохирургов. И вот уникальная операция позади. Уникальная, потому что торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты у 11-летнего мальчика – первый случай в мировой практике. Ребенок перенес инфекцию, которая и вызвала редчайшую патологию. Но врачам из РНПЦ детской хирургии в Минске удалось, кажется, невозможное. Теперь у подростка впереди реабилитация. Но очень важный этап позади.
В поле зрения белорусских кардиохирургов маленький пациент попал четыре года назад. Отечественные доктора обращались в ведущие детские сосудистые центры разных стран мира, но никто не взялся за сложнейший случай. И тогда решились провести оперативное вмешательство сами, под руководством доктора Калангоса. Программа по хирургическому лечению редких аномалий сердца и сосудов у детей уже второй год подряд реализуется в Беларуси под его началом совершенно бесплатно. В Европе подобные хирургические вмешательства обходятся в десятки тысяч долларов.
Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Афксендиос Калангос:
У меня есть гуманитарный фонд, который расположен в 25 развивающихся странах по всему миру, где мы занимаемся подобными вещами. Но теперь я старею и немного сокращаю количество поездок, а также в условиях пандемии я выбрал исключительно центр доктора Дроздовского, чтобы сделать его референтным центром по комплексной хирургии.
Сейчас на сердце Дианы в прямом смысле слова спокойно как никогда. Но еще неделю назад ее жизнь была под угрозой. Диана родилась с врожденным пороком сердца – аномалией Эбштейна средней тяжести. Простыми словами, венозная кровь ее сердца смешивалась с артериальной, как итог – сердечная недостаточность. Несколько дней назад ей сделали операцию.
Дмитрий Якимахо, отец пациентки РНПЦ детской хирургии:
Диана стойко выдержала сложнейшую операцию. Теперь с сердцем все в порядке, оно работает и будет работать как часы.
Диана Якимахо, пациентка РНПЦ детской хирургии:
Диане 15. Она играет на фортепиано, пишет собственные песни и мечтает стать известным музыкантом. Кардиохирургия в Беларуси сегодня дает шанс на жизнь каждому малышу. По словам врачей, здесь могут вылечить абсолютно любые болезни сердца. Главное, напоминают хирурги, вовремя обратиться за помощью.
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«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна
Новости Беларуси. Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию по лечению торакоабдоминальной аневризмой брюшной аорты у ребенка....
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