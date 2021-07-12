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«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

12.07.2021 19:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию по лечению торакоабдоминальной аневризмой брюшной аорты у ребенка. Вмешательства прошли под руководством одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира профессора Афксендиоса Калангоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в сюжете Вероники Кудринецкой.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

Десять часов наркоза. Работа лучших детских кардиохирургов. И вот уникальная операция позади. Уникальная, потому что торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты у 11-летнего мальчика – первый случай в мировой практике. Ребенок перенес инфекцию, которая и вызвала редчайшую патологию. Но врачам из РНПЦ детской хирургии в Минске удалось, кажется, невозможное. Теперь у подростка впереди реабилитация. Но очень важный этап позади.

В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

В поле зрения белорусских кардиохирургов маленький пациент попал четыре года назад. Отечественные доктора обращались в ведущие детские сосудистые центры разных стран мира, но никто не взялся за сложнейший случай. И тогда решились провести оперативное вмешательство сами, под руководством доктора Калангоса. Программа по хирургическому лечению редких аномалий сердца и сосудов у детей уже второй год подряд реализуется в Беларуси под его началом совершенно бесплатно. В Европе подобные хирургические вмешательства обходятся в десятки тысяч долларов.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:
Я приехал сюда, чтобы провести несколько сложных операций. Например, во время этой миссии у нас было два случая с аномалией Эбштейна.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Аномалия Эбштейна – это редкий врожденный порок сердца, при котором трехстворчатый аортальный клапан смещен в полость правого желудочка, то есть расположен значительно ниже по току крови. А это значит, камера правого предсердия переполнена кровью, состояние ребенка может стать критическим.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

Афксендиос Калангос:
Я здесь также для того, чтобы обучать своих коллег. Они действительно замечательные. И это не комплимент, просто это огромное преимущество – иметь такого напарника, как доктор Дроздовский.

У меня есть гуманитарный фонд, который расположен в 25 развивающихся странах по всему миру, где мы занимаемся подобными вещами. Но теперь я старею и немного сокращаю количество поездок, а также в условиях пандемии я выбрал исключительно центр доктора Дроздовского, чтобы сделать его референтным центром по комплексной хирургии.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

Сейчас на сердце Дианы в прямом смысле слова спокойно как никогда. Но еще неделю назад ее жизнь была под угрозой. Диана родилась с врожденным пороком сердца – аномалией Эбштейна средней тяжести. Простыми словами, венозная кровь ее сердца смешивалась с артериальной, как итог – сердечная недостаточность. Несколько дней назад ей сделали операцию.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

Дмитрий Якимахо, отец пациентки РНПЦ детской хирургии:
Все прошло замечательно. Спасибо большое врачам. Отдельное спасибо директору центра Константину Дроздовскому за высокий уровень центра, за замечательных врачей, замечательную команду. И особое спасибо профессору, мистеру Калангосу, который, насколько я знаю, приехал сюда специально для того, чтобы помочь Беларуси,  белорусским детям, и провел несколько очень сложных операций на протяжении последних трех дней.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

Диана стойко выдержала сложнейшую операцию. Теперь с сердцем все в порядке, оно работает и будет работать как часы.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

Диана Якимахо, пациентка РНПЦ детской хирургии:
Мне было очень сложно заниматься любыми активными действиями, любой физической нагрузкой, подняться. С третьего этажа уже начинается одышка. Я еще пока восстанавливаюсь, но сейчас, надеюсь, что через недельку мне уже станет получше, я смогу бегать, прыгать, веселиться.

«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна

Диане 15. Она играет на фортепиано, пишет собственные песни и мечтает стать известным музыкантом. Кардиохирургия в Беларуси сегодня дает шанс на жизнь каждому малышу. По словам врачей, здесь могут вылечить абсолютно любые болезни сердца. Главное, напоминают хирурги, вовремя обратиться за помощью.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию по лечению торакоабдоминальной аневризмой брюшной аорты у ребенка....
 
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