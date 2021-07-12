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МИД: Евросоюз прекратил финансирование конкретных проектов в рамках соглашения, какой смысл нам участвовать в нём?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции? Сегодня это одна тысяча, завтра может быть две тысячи, а может быть и 500 тысяч. Мы не собираемся отнимать деньги у народа и бросать их на ненужные проекты, пытаясь защитить Запад, в то время как против нас предпринимаются соответствующие санкционные действия.
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МИД: Евросоюз прекратил финансирование конкретных проектов в рамках соглашения, какой смысл нам участвовать в нём?
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи,...
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