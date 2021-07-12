ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт по национальной безопасности: «Потенциально незаконных мигрантов набирается от 20 до 30 тысяч»

12.07.2021 19:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Владимирович, бывших пограничников не бывает. На ваш взгляд, профессионально ли наша пограничная служба охраняет границы? Возьмем только 678-километровый участок границы, которым мы соприкасаемся с Литвой.

Эксперт по национальной безопасности: «Потенциально незаконных мигрантов набирается от 20 до 30 тысяч»

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Начнем с того, что граница охраняется с двух сторон. Это первое. Второе – до этого никаких замечаний или вопросов со стороны соседей не было, даже наоборот, были лестные отзывы. Мы с самого начала слышали, зачем вводили санкции. Для того, чтобы не хватило режиму денег. На что? На правоохранительную систему.

Кирилл Казаков:
А пограничники – это часть правоохранительной системы.

Александр Тищенко:
Поэтому будем считать, или как это можно назвать, приходится экономить – это раз. Следующий момент – работает целая система правоохранительная на вопросы противодействия незаконной миграции. Первая – это внутри территории, в основном милиция и пограничники. Приграничные территории – пограничная полоса, потом уже только граница. Почему наши литовские коллеги сейчас поднимают такой панический вопрос? Они увидели незаконных мигрантов вживую, по сути дела. Потому что до этого…

МИД: Евросоюз прекратил финансирование конкретных проектов в рамках соглашения, какой смысл нам участвовать в нём?

Кирилл Казаков:
До этого они оседали у нас, мы с ними сами занимались, отправляли. В принципе, эту проблему никто и не видел.

Эксперт по национальной безопасности: «Потенциально незаконных мигрантов набирается от 20 до 30 тысяч»

Александр Тищенко:
Есть статистика, она говорит, что лица, нарушающие правила прибывания, нарушающие режим въезда, режим выезда – то есть набирается целый пакет. И когда-то мы считали такую статистику, что потенциально незаконных мигрантов набирается от 20 до 30 тысяч. С учетом всех.

«Придётся самим работать». Политолог из Латвии о потоках мигрантов на границе с Беларусью

Кирилл Казаков:
Это в год в Беларуси?

Александр Тищенко:
Да.

Кирилл Казаков:
20-30 тысяч в год в Беларуси мы задерживали мигрантов, которые, чисто теоретически, могли оказаться в Прибалтике.

Эксперт по национальной безопасности: «Потенциально незаконных мигрантов набирается от 20 до 30 тысяч»

Александр Тищенко:
Потенциально – да. До границы доходили какие-то сотни. Их вычищала, фильтровала и выбирала, как говорится, вся правоохранительная система еще до подхода к границе.

Кирилл Казаков:
Я, например, знаю о том, что даже в Минске задерживали, пограничный спецназ, ОСАМ, задерживал здесь по оперативным данным мигрантов. В Минске, в Витебске, в Могилеве. На подходе.

Александр Тищенко:
На квартирах, в домах. То есть там, где, допустим, лица, которые сопровождали эти криминальные каналы, проводники, как их называют, их базировали. На каких-то жилых объектах, а потом уже по группам доводили до границы. В основном проводники – это участники каких-то боевых действий, криминальных структур и так далее. Они были даже и из других государств. Они хорошо ориентируются на местности. Почему они говорят: они знают, куда идти? Давайте начнем с того, что телефоны, Google-карты – все есть.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская: ЭЗ не плянуе спыніць выдачу візаў беларусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by